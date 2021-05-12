Заключенный при помощи ручки хотел заразить российских полицейских ВИЧ-инфекцией

На Кубани заключенный пытался заразить российских полицейских ВИЧ-инфекцией. Об этом в четверг, 13 мая, сообщает «Комсомольская правда».

По данным издания, мужчина выразил желание обратиться в прокуратуру и попросил для письменного заявления ручку и лист бумаги. Сотрудники правоохранительных органов исполнили пожелание осужденного. Однако тот вместо составления документа ранил себя ручкой в живот. Полицейским удалось избежать контакта с кровью мужчины.

В настоящее время злоумышленник находится в больнице. Отмечается, что он также болел туберкулезом.

В апреле сообщалось, что в Москве подполковник полиции, узнав, что у него ВИЧ, убедил начальство, что заразился во время задержания, и получил компенсацию в миллион рублей. Подтвердить свои показания он попросил коллег.