Российский полицейский заразился ВИЧ и получил компенсацию за «военную травму»

В Москве подполковник полиции, узнав, что у него ВИЧ, убедил начальство, что заразился во время задержания, и получил компенсацию в миллион рублей. Об этом сообщает издание Baza в своем Telegram-канале.

Сотрудник правоохранительных органов узнал о своем диагнозе в 2007 году. В 2015-м, за год до выхода на пенсию, он инициировал служебную проверку, которая признала заболевание военной травмой. Полицейский заявил, что заразился ВИЧ в 2012 году при задержании подозреваемого с положительным диагнозом. Подтвердить свои показания он попросил коллег.

В 2016 году 49-летний подполковник вышел на пенсию с диагнозом «военная травма», получил вторую группу инвалидности и более миллиона рублей от страховой компании. Однако аферу вскрыли сотрудники ФСБ.

Против полицейского возбуждено уголовное дело о мошенничестве. Дело передано в Следственный комитет России.