Российские тюремщики объяснили пытки зэка его избытком здоровья

В Краснодарском крае полицейских обвинили в том, что они избивали и пытали электрошокером скованного наручниками подозреваемого. Об этом в пятницу, 7 августа, «Ленте.ру» сообщил пресс-секретарь «Комитета против пыток» Иван Жильцов.

В феврале в знак протеста против того, что судья сделал его процесс закрытым, подозреваемый Вячеслав Петросян поцарапал себе руки и шею маникюрными щипчиками. За это его доставили в изолятор временного содержания. По словам Петросяна, перед входом, во внутреннем дворе, конвоиры повалили его на землю и, зафиксировав руки и ноги, стали избивать, душить и пытать электрошокером. Когда кто-то крикнул «хватит», другой ответил, что «у него [подозреваемого] много здоровья».

У пострадавшего диагностировали ушибы головы и левого колена, гематому и контузию легкой степени левого глаза. Члены наблюдательной комиссии, посетив Петросяна в СИЗО, также зафиксировали у него множественные телесные повреждения и доложили об этом в Следственный комитет. Однако в СКР, как уточнил Жильцов, уже полгода отказываются возбуждать уголовное дело.

В настоящее время по жалобе заключенного на избиение проводится седьмая проверка, но, по словам юриста, защищающего интересы Петросяна, ни опросом свидетелей, которые слышали крики, ни получением заключения судебно-медицинского эксперта следователи так и не занялись.