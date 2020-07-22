Суд отпустил фигурантов дела об избиении заключенных в Ярославской колонии

Ярославский областной суд отпустил двух фигурантов дела об избиении заключенных в колонии. Об этом в среду, 22 июля, сообщает Telegram-канал «Ярославское дело».

По его данным, суд отпустил действующих сотрудников ФСИН Дмитрия Никитенко и Сардора Зиябова, которых обвиняли в избиении заключенных в коридоре штрафного изолятора исправительной колонии №1 в ноябре 2016 года. Также Зиябова обвиняли в том, что он избил смоченной и скрученной простыней и полотенцем по ногам и ягодицам еще одного заключенного, которого сотрудники колонии положили на стол и держали. Своей вины Зиябов не признавал, Никитенко уклонялся от ответа на вопрос.

Исправительная колония №1 Ярославской области стала широко известна после публикации в СМИ видеозаписи жестокой пытки заключенного Евгения Макарова. На видео более 10 человек в форме долго и методично били по ногам лежащего на столе посередине комнаты мужчину, закованного в наручники и поливали его голову водой из ведра.

Первый приговор по делу о пытках был вынесен 15 января 2020 года. Бывший сотрудник ИК-1 Сергей Ефремов получил четыре года колонии.

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