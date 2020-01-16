Опубликовано новое видео избиения заключенных в ярославской колонии

В сети появилось новое видео избиения заключенного в Ярославской ИК-1. Кадры в четверг, 16 января, опубликованы на YouTube-канале фонда «Общественный вердикт».

На кадрах видно, как сотрудники избивают осужденных, этапированных в учреждение в конце декабря 2016 года. Достается тем, кто недостаточно быстро бежит мимо автозака. Хасдина Муртазалиева, осужденного за разбой, бьют по голове и телу дубинкой, руками и ногами, один из сотрудников ударил его коленом в живот.

Как сообщили в «Общественном вердикте», давший указание избивать осужденных инспектор отдела безопасности колонии Максим Яблоков находится под арестом. Он признал вину и заключил досудебное соглашение со следствием, дав показания против присутствующих на видео коллег — младших инспекторов группы надзора.

Яблокова арестовали летом 2018 года после публикации первого видео с пытками заключенного Евгения Макарова в той же ярославской ИК-1. Он обвиняется в превышении полномочий с применением насилия и спецсредств.

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