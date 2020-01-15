По делу прославившейся пытками ярославской колонии вынесли первый приговор

Вынесен первый приговор по уголовному делу о пытках в ярославской колонии, которое было возбуждено после публикации скандального видео с издевательствами над заключенным Евгением Макаровым — четыре года получил бывший сотрудник ИК-1 Сергей Ефремов. Об этом сообщил «Интерфакс».

Заволжский районный суд Ярославля признал Ефремова, занимавшего должность заместителя начальника оперативного отдела колонии, виновным в превышении должностных полномочий. Его также лишили звания капитана, добавляет Telegram-канал «Ярославское дело».

Осужденного взяли под стражу в зале суда после оглашения приговора. В период следствия он был под домашним арестом.

В суде Ефремов раскаялся, заявив, что «эмоции перевесили разум». При этом подсудимый объяснил применение пыток к Макарову его девиантным поведением. Адвокат подсудимого также указал на противоправные действия заключенного и заявил, что его подзащитный выполнял указания начальства, а удары Макарову «наносил ладошкой».

Девиантное поведение — это поведение, которое не соответствует требованиям социальных норм.

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По делу о пытках заключенного Макарова в ярославской колонии проходят 14 сотрудников ИК, которые находятся в СИЗО. Под домашним арестом находятся двое руководителей колонии, в их числе бывший начальник ИК-1 Дмитрий Николаев.

В июле 2019 года было опубликовано десятиминутное видео, на котором сотрудники ярославской колонии, сменяя друг друга, избивают Макарова, растянутого на столе, резиновыми палками по ногам. При этом ему на голову выливают воду из ведра. Попытки правозащитников возбудить уголовное дело по факту произошедшего до размещения записи в сети к успеху не приводили.

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