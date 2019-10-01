Глава ФСИН лишился должности

Директор ФСИН Геннадий Корниенко покинул должность. Об этом сообщает «Интерфакс».

В Общественной наблюдательной комиссии агентству подтвердили, что Корниенко освобожден от должности в связи с предельным возрастом нахождения на службе.

2 сентября основатель проекта Gulagu.net Владимир Осечкин утверждал о скорой отставке Корниенко. По его словам, директор ФСИН собирался написать заявление об отставке, поскольку 30 сентября ему исполнилось 65 лет. Осетчкин назвал наиболее вероятным претендентом на должность главы ведомства заместителя Корниенко Анатолия Рудого, который со 2 августа временно исполнял обязанности директора ФСИН.

7 августа правозащитная организация Gulagu.net опубликовала видео издевательств над арестантом в «Крестах-2» в Санкт-Петербурге. На кадрах видно, как один из сотрудников УФСИН наносит многочисленные удары палкой лежащему на кровати заключенному.

Еще один скандал начал развиваться после того, как летом 2018 года в сети появилась видеозапись пыток заключенного Евгения Макарова в ярославской исправительной колонии №1. Тюремщики избивали его дубинками и кулаками и обливали водой из ведра.

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