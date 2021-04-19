Полицейский занял почти миллион рублей и потратил его на спортивные ставки

В Калининграде полицейский занял у близких и знакомых около миллиона рублей и решил не возвращать долги, потратив их на спортивные ставки. Об этом сообщает Life со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

В начале 2021 года оперуполномоченный Родион С. расследовал дело о мошенничестве, потерпевшим по которому проходил гражданин Кубы Серхио-Эмильо, которого обманули на пять тысяч рублей. Тогда полицейский решил занять у обеспеченного иностранца еще 15 тысяч рублей, которые также не вернул, а потом предоставил поддельный чек из банка, что якобы совершил перевод на его имя.

Кубинец написал заявление в правоохранительные органы. Тогда же вскрылось, что он стал не единственной жертвой полицейского. В апреле 2021 года с подобной жалобой обратились мать его девушки и ее подруга. По словам женщин, мужчина также брал у них деньги в долг.

Возлюбленная правоохранителя рассказала, что тот увлекался ставками на спорт как минимум с 2017 года. Через год ему перестало хватать денег, и он начал занимать у друзей и знакомых.

Правоохранители обнаружили еще шесть человек, пострадавших от действий оперуполномоченного. В настоящее время сумма ущерба составляет около 900 тысяч рублей. Сейчас Родион С. отстранен от службы.

Ранее бывший руководитель «Интеркоопбанка», миллиардер Олег Золкин стал жертвой телефонных мошенников. Мужчина перечислил им 2,7 миллиона рублей, после чего обратился в полицию.