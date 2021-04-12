Сотрудники ГИБДД угрожали стрельбой ехавшей на работу семье за давнее нарушение

В Тамбовской области сотрудники ГИБДД остановили жителя Волгограда Андрея Пирятинского на пути в Москву и угрожали обстрелять его автомобиль в случае неповиновения. Они удерживали водителя и его семью за давнее нарушение, отмененное несколько лет назад. Об этом в понедельник, 12 апреля, сообщает местное издание V1.

Уточняется, что мужчина направлялся на работу вместе с семьей. Они провели на трассе около девяти часов, после чего их забрала знакомая. На имя предполагаемого нарушителя также выписали повестку в суд.

Позже Пирятинские узнали, что получили повестку на несуществующее заседание. Кроме того, в региональном управлении МВД подтвердили факт остановки машины супругов, однако оставили без внимания ситуацию с действиями сотрудников ГИБДД.

8 апреля сообщалось, что житель города Мегион сбил правоохранителя и провез его на капоте машины больше километра после того, как тот попытался его остановить за вождение в состоянии алкогольного опьянения.