В России у бывшего сотрудника ГИБДД нашли имущество на 44 миллиона рублей. Прокуратура Башкирии требует изъять в пользу государства имущество экс-сотрудника полиции, сообщается на сайте ведомства региона.

Начальник межрайонного регистрационно-экзаменационного отдела ГИБДД МВД по Башкирии купил в Уфе три офисных помещения общей площадью более 700 квадратных метров, квартиру, загородный дом с земельным участком в элитном коттеджном поселке и два внедорожника.

При этом он оформил все имущество на родных, которые также «не обладали такими финансовыми возможностями». Мужчина не смог подтвердить «законность происхождения имущества на общую сумму более 44 миллионов рублей». После выявления фактов коррупции его уволили.

Прокуратура направила в суд иск с требованием изъять имущество и деньги в пользу государства и наложить арест на имущество бывшего полицейского.

Ранее прокуратура захотела изъять имущество у бывшего первого заместителя начальника управления капитального строительства (УКС) службы обеспечения деятельности ФСБ генерал-майора Юрия Сулина, обвиняемого в злоупотреблении служебными полномочиями. Прокуратура подала в суд иск с требованием изъять у Сулина и его семьи, в том числе у тестя и тещи, машины, квартиры и загородный дом с участком.