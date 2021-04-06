У генерала ФСБ и его семьи захотели изъять машины, квартиру и загородный дом

Прокуратура захотела изъять имущество у бывшего первого заместителя начальника управления капитального строительства (УКС) службы обеспечения деятельности ФСБ генерал-майора Юрия Сулина, обвиняемого в злоупотреблении служебными полномочиями. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

Прокуратура выявила несоответствие доходов генерала, полученных на руководящих должностях в спецслужбе, его расходам. На этом основании надзорный орган подал в суд иск с требованием изъять у Сулина и его семьи, в том числе у тестя и тещи, машины, квартиры и загородный дом с участком.

Как отмечает издание, на самого генерала зарегистрирован лишь внедорожник Lexus, стоимостью пять миллионов рублей.

Ранее сообщалось, что следователи переквалифицировали обвинение Сулину с превышения должностных полномочий на злоупотребление. По версии следствия, он направил средства, выделенные на строительство погранзастав в Крыму, на возведение служебного жилья для пограничников.

Ущерб от его действий оценили в 650 миллионов рублей.

Сулин своей вины не признает. Его защита считает, что в действиях генерала нет состава преступления.