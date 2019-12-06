ФСБ осталась без новых пограничных застав из-за кражи сотен миллионов рублей

Офицер ФСБ Юрий Сулин попал под следствие в связи с хищением бюджетных средств, выделенных на строительство новых пограничных застав и постов. Об этом пишет газета «Коммерсантъ».

Сулину вменяется превышение должностных полномочий с причинением тяжких последствий. Он, как считает следствие, на посту заместителя начальника управления капитального строительства (УКС) службы обеспечения деятельности ФСБ не проконтролировал исполнение контрактов на строительство объектов в рамках федеральной целевой программы «Государственная граница Российской Федерации (2012–2020 годы)». Документом предусматривалось потратить 134 миллиарда рублей на возведение погранпереходов, застав и постов для пограничной службы ФСБ.

По версии следствия, УКС выплатило коммерческим структурам 658 миллионов рублей за работы, которые не были до конца выполнены, или переплатило подрядчикам. В настоящий момент у следователей нет доказательств, что он получал откаты от подрядчиков.

Исходя из расчета, что строительство одной заставы обходится примерно в 300 миллионов рублей, то действия Сулина и неустановленных лиц могли привести к тому, что пограничники остались без двух новых объектов, отметил источник издания.

Офицер находится под домашним арестом.

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