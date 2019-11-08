ФСБ уличила военных в хищении топлива для реактивных двигателей

Нижегородский гарнизонный военный суд вынес приговор группе из восьми военнослужащих одной из частей за хищение топлива для реактивных двигателей на сумму 30 миллионов рублей. Об этом «Интерфаксу» сообщили в областном управлении ФСБ.

По версии следствия, фигуранты похищали и перепродавали авиатопливо с 2014 по 2016 годы. Суд признал военных виновными в растрате. Двое из восьми подсудимых были приговорены к 2,5 года колонии общего режима каждый, остальные отделались условным наказанием.

25 сентября сообщалось о приговоре Владивостокского гарнизонного военного суда, который приговорил к пяти годам лишения свободы старшего лейтенанта Алексея Эшплатова за хищение топлива для боевых кораблей Тихоокеанского флота. Он был командиром боевой части и нес службу в войсковой части №63929.

Следствием установлено, что с июня по ноябрь 2013 года он скрыл от командования излишки дизельного топлива, которые по документам были использованы боевыми кораблями, но на самом деле — похищены. В результате государству был причинен ущерб на 850 тысяч рублей.

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