Экс-полковник ФСБ устроил жену и сына своими замами с миллионными зарплатами

Подозреваемые в мошенничестве и покушении на следователя бывшие генерал-майор ФСБ Владимир Подольский и полковник Андрей Польщиков были оправданы присяжными 2-го Западного окружного военного суда. Об этом в четверг, 10 октября, сообщает «Коммерсантъ».

По данным издания, Подольский и Польщиков занимали должности генерального и исполнительного директоров ФГУП «Вневедомственная охрана объектов промышленности Российской Федерации» (ВООП). Обвинение утверждало, что генерал-майор в 2012 году устроил на должность своего заместителя человека, не приходившего на работу, но получавшего зарплату. Выплаченные за год 3,3 миллиона рублей подельники якобы поделили между собой.

Польщиков же в 2012 году устроил на должности своих замов жену и сына, выплатив им за четыре года 25,4 миллиона рублей. Следствие полагает, что к этому был причастен и Подольский.

Кроме того, свидетель обвинения утверждает, что в 2016 году полковник привлек его к попытке покушения на следователя по особо важным делам военного следственного управления СКР по Москве Александра Паутова, который намеревался предъявить Польщикову обвинения в мошенничестве с трудоустройством.

Бывшие офицеры ФСБ были оправданы по обвинению в хищениях из ФГУП «ВООП» и подготовке покушения на следователя. Полковника и его предполагаемого подельника в покушении отпустили из-под стражи в зале суда. Гособвинение намерено обжаловать вердикт.

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