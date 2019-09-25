Офицер сливал топливо с кораблей Тихоокеанского флота

Владивостокский гарнизонный военный суд приговорил к пяти годам лишения свободы старшего лейтенанта Алексея Эшплатова за хищение топлива для боевых кораблей Тихоокеанского флота. Об этом сообщает Telegram-канал «Следак шепнул».

Офицер будет отбывать наказание в колонии общего режима. Он признан виновным по статье 160 УК РФ («Присвоение, совершенное организованной группой лиц в особо крупном размере»).

Эшплатов был командиром боевой части и нес службу в войсковой части №63929. Следствием установлено, что

с июня по ноябрь 2013 года он скрыл от командования излишки дизельного топлива, которые по документам были использованы боевыми кораблями, но на самом деле — похищены. В результате государству был причинен ущерб на 850 тысяч рублей.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!

Обратная связь с отделом «Силовые структуры»: Если вы стали свидетелем важного события, у вас есть новость или идея для материала, напишите на этот адрес: crime@lenta-co.ru