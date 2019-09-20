Обвиняемых в хищении при реконструкции резиденции Путина отпустили под залог

Московский городской суд отпустил под залог топ-менеджеров компании «Балтстрой» Станислава Кюнера и Дмитрия Торчинского, которые обвиняются в хищении денег, выделенных на реконструкцию резиденции президента России в Ново-Огарево. Об этом со ссылкой на источники сообщает агентство «Росбалт».

По данным агентства, ранее обвиняемые находились под домашним арестом в особняках. Послабление, как утверждается, было связано с тем, что Кюнер и Торчинский признали вину в совершении преступления, которое предусмотрено статьей 210 УК («Организация преступного сообщества»). На слушаниях в Мосгорсуде было принято решение отпустить топ-менеджеров под залог в размере 10 миллионов рублей каждому.

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В августе 2018 года стало известно, что хищения бюджетных средств в процессе реконструкции резиденции президента России Владимира Путина в Ново-Огарево, в которых замешаны высокопоставленные сотрудники Федеральной службы охраны (ФСО), осуществлялось благодаря повышенным коэффициентам оплаты работы. По данным источников «Росбалта», следствие считает, что на этом были растрачены более 1,2 миллиарда рублей из общей суммы ущерба в размере 1,5 миллиарда.

Следователи считают, что лидером преступной группировки является совладелец ГК «Балтстрой» Дмитрий Михальченко, его сообщниками были второй совладелец группы компаний Дмитрий Серегев и глава государственного предприятия Андрей Каминов. Они руководили структурными подразделениями группировки. Также Михальченко привлек к совершению преступления — растрате бюджетных средств — главу СИТО ФСО Игоря Васильева.

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