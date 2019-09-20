Прапорщик разобрал и распродал сотни компьютеров Академии ФСБ

Старший техник Академии ФСБ Артур Хайруллин приговорен к четырем годам лишения свободы в колонии-поселении за продажу компьютеров учебного заведения. Об этом в пятницу, 20 сентября, сообщает «Коммерсантъ».

По данным газеты, в 2016 году подрядчик построил для академии несколько новых помещений, где установил мебель и компьютеры. Здесь должен был расположиться факультет иностранных языков, но прием выполненных работ, постановка корпусов на баланс академии и запуск учебного процесса затянулись. На время в корпусах был установлен пропускной режим, ответственным за который с 1 августа 2017 года был назначен прапорщик Хайруллин. Ему выдали ключи от всех помещений.

Получив под свою ответственность сотни компьютеров, техник начал разбирать системные блоки и продавать процессоры и модули оперативной памяти на сайтах бесплатных объявлений, в том числе Avito и «Юла». Деньги он начал тратить на ставки в спортивном тотализаторе и надеялся все вернуть. Но выигрывать не удавалось, и он продавал все больше деталей.

Начать учебный процесс в новом корпусе планировалось осенью 2018 года, но перед этим Хайруллин пришел с повинной к замначальнику факультета сообщив, что не сохранил доверенные ему компьютеры.

Следствие установило, что всего он продал 430 процессоров Intel и 505 модулей оперативной памяти на общую сумму в 7,3 миллиона рублей. По словам прапорщика, все деньги он потратил на семью и ставки в букмекерской конторе.

Хайруллин был уволен из ФСБ. Суд принял во внимание его явку с повинной, раскаяние и содействие следствию, переквалифицировав статью с кражи в особо крупном размере на преступление средней тяжести. До колонии-поселения, в которой бывший техник Академии ФСБ будет отбывать наказание, ему придется добираться самому. Потраченное на дорогу время зачтется в счет наказания.

19 сентября сообщалось, что фигурант дела о теракте в метро Санкт-Петербурга 3 апреля 2017 года — 31-летний уроженец Киргизии — рассказал о постановочном видео своего задержания. Он пояснил, что сотрудники ФСБ вывезли его в Москву, четыре дня пытали и заставляли дать устраивающие их показания.

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