В пансионе Минобороны нашли аферу на миллионы рублей

Военные следователи завершили расследование хищения средств, выделенных на содержание Пансиона воспитанниц Министерства обороны РФ. Об этом сообщает газета «Росбалт».

По данным издания, обвинения по статье 159 УК РФ («Мошенничество в особо крупном размере») в окончательной редакции были предъявлены бывшему замначальника пансиона Александру Мигунову и экс-гендиректору компании «Славянка» Александру Елькину, уже осужденному по другому делу о хищениях в военном ведомстве.

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По версии следствия, в декабре 2009 года хозяйственное управление Минобороны заключило с фирмой «Безопасность и связь», принадлежащей Елькину, госконтракт на оказание услуг по комплексному обслуживанию помещений и территорий пансиона с 2010-й по 2012 год. В документе была завышена подлежащая уборке площадь помещений пансиона на две тысячи квадратных метров, а территории — на 14 тысяч. В результате из 493 миллионов рублей были похищены свыше 14 миллионов.

Это дело находилось в одном производстве с «делом "Оборонсервиса"», в котором фигурировала бывшая глава департамента имущественных отношений Минобороны Евгения Васильева, осужденная впоследствии за ряд преступлений.

«Пансион воспитанниц Министерства обороны Российской Федерации» был создан в 2008 году по личному приказу тогдашнего главы военного ведомства Анатолия Сердюкова, который считал учебное заведение своим любимым детищем и лично курировал его деятельность. Сердюков изначально фигурировал в деле пансиона, но затем следствие потеряло к нему интерес.

В 2012 году было возбуждено так называемое дело «Оборонсервиса», в котором Евгения Васильева была главной фигуранткой. Ее признали виновной по шести эпизодам мошенничества в особо крупном размере, в легализации незаконно полученных денежных средств, а также в злоупотреблении должностными полномочиями. Экс-чиновницу приговорили к пяти годам колонии общего режима, однако в 2015 году суд освободил Васильеву по УДО.

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