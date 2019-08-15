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Стало известно о сыне Евгении Васильевой от суррогатной матери

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Московский ЗАГС отказался регистрировать ребенка бывшей главы департамента имущественных отношений министерства обороны России Евгении Васильевой, который был рожден суррогатной матерью. Об этом сообщает агентство «Москва» со ссылкой на источник в ее окружении.

По данным издания, Васильева обратилась в ЗАГС еще в 2018 году. Она просила зарегистрировать сына, рожденного по программе суррогатного материнства, и записать ее матерью ребенка. Однако ей отказали, так как родителями рожденного таким образом ребенка могут быть записаны только супруги, а бывшая чиновница на тот момент в браке не состояла.

В связи с этим Васильева обратилась в суд. Там отказ в регистрации рождения ребенка признали незаконным, а ЗАГС обязали записать бывшую чиновницу родителем мальчика. Отмечается, что иск был удовлетворен.

В 2014 году адвокат Васильевой Хасан-Али Бороков заявил, что женщина во время следствия потеряла ребенка. По его словам, врачи посчитали, что чиновница больше не сможет иметь детей.

В 2012 году было возбуждено так называемое дело «Оборонсервиса», в котором Евгения Васильева была главной фигуранткой. Ее признали виновной по шести эпизодам мошенничества в особо крупном размере, в легализации незаконно полученных денежных средств, а также в злоупотреблении должностными полномочиями и приговорили к пяти годам колонии общего режима. В 2015 году суд освободил Васильеву условно-досрочно.

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