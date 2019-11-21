Появились детали расследования о воровстве на Восточном после критики Путина

Сотрудники ФСБ задержали начальника приставов Всеволожского района Ленинградской области Андрея Степового и доставили под конвоем в Москву для беседы со следователем по делу о хищениях на космодроме Восточный. Об этом сообщает издание 47News.ru.

Правоохранительные органы провели обыск в квартире пристава.

Оказалось, что Степовой помимо основной работы занимался бизнесом. По данным «СПАРК-Интерфакс», он был владельцем ряда компаний: «Прогресс-менеджмент», «Оптимаплюс», «Консультант». Его деятельность в этих компаниях заинтересовала следственные органы.

По информации издания, последние два дня в петербургское управление СК было доставлено «немало персон» из числа подозреваемых и свидетелей в рамках расследования хищений на космодроме. Туда прибыли сотрудники центрального аппарата СКР и ФСБ, им выделили отдельные кабинеты.

Ранее 21 ноября стало известно о возбуждении двух новых уголовных дел о мошенническом хищении 250 миллионов рублей. Средства были выделены на возведение стартового комплекса для ракеты-носителя «Ангара» в приамурском ЗАТО Циолковский. Этот проект оценивается в 100 миллиардов рублей и должен быть сдан в 2022 году. Подозреваемых по делу пока нет.

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