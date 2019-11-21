На космодроме Восточный вскрылись новые хищения

Следственное управление Следственного комитета России по Амурской области возбудило сразу два уголовных дела о мошенничестве в особо крупном размере (часть 4 статьи 159 УК России) при строительстве объектов космодрома Восточный. Об этом сообщает газета «Коммерсантъ».

По ее данным, речь идет о хищениях сначала 13,8 миллиона рублей, а затем 242,6 миллиона рублей при возведении стартового комплекса для ракеты-носителя «Ангара» в приамурском ЗАТО Циолковский. Этот проект оценивается в 100 миллиардов рублей и должен быть сдан в 2022 году.

Материалы по теме Восточные узоры Суд приступил к рассмотрению уголовного дела о хищениях на космодроме

Исполнителем гособоронзаказа являлось ООО «Поволжское строительное предприятие». Как установило следствие, с конца октября 2018-го по конец мая 2019 года должностные лица из руководства компании предоставили в Управление федерального казначейства Татарстана заведомо ложные сведения об оплате по договорам аренды спецтехники с ООО «Трио-ВИС». Однако договоры аренды не исполнялись, а документы оказались подложными. При этом Управление казачества перечислило по ним на счет «Трио-ВИС» 13,8 миллионов рублей.

По той же схеме было дополнительно переведено 242,6 миллиона рублей на счета ООО «Дорстрой» и «Трио-ВИС». По версии следователей, своими действиями предприниматели нанесли ущерб государственному бюджету в общей сложности более чем на 250 миллионов рублей.

«Коммерсантъ» уточняет, что два уголовных дела были объединены в одно и пока в нем нет подозреваемых.

Ранее в ноябре пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил о хищении 11 миллиардов рублей из средств, выделенных на строительство Восточного. По его словам, на первом этапе было возбуждено 128 уголовных дел, впоследствии их объединили в 32 дела. Кроме того, пять уголовных дел находятся в разработке у Следственного комитета.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!