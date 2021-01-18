Генералу ФСБ вменили новое обвинение из-за жилья для пограничников в Крыму

Военные следователи переквалифицировали обвинение бывшему первому заместителю начальника управления капитального строительства (УКС) службы обеспечения деятельности ФСБ генерал-майору Юрию Сулину. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

По данным издания, новое обвинение связано со злоупотреблением служебными полномочиями. Ранее ему вменялось их превышение. Фабула дела не изменилась: средства, выделенные на строительство погранзастав в Крыму, были направлены на возведение служебного жилья для пограничников. Материальный ущерб был оценен следствием в 650 миллионов рублей.

Сулин своей вины не признает. Его защита считает, что в действиях генерала нет состава преступления. Он год провел под домашним арестом, позже следствие изменило ему меру пресечения на подписку о невыезде.