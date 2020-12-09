Оперативники ФСБ задержали генерала ФСИН за поборы с подчиненных

Бывшего руководителя главного управления ФСИН по Нижегородской области генерал-лейтенанта внутренней службы Николая Теущакова задержали за получение откатов от подчиненных. Об этом сообщается на сайте регионального управления Следственного комитета России (СКР).

По версии следствия, Теущаков знал, когда сотрудникам придут премии, и требовал, чтобы подчиненные отдавали ему часть вознаграждения. Сумма побора варьировалась в зависимости от размера премии сотрудников.

Подозреваемого задержали оперативники ФСБ в рамках расследования уголовного дела о превышении должностных полномочий, возбужденного ранее против ряда руководителей нижегородского ФСИН.

В ближайшее время Теущакову предъявят обвинение и изберут меру пресечения.

Ранее сообщалось, что приморский краевой суд вынес приговор бывшему заместителю начальника управления МВД России по Приморскому краю — главе следственного управления полковнику Илье Шамратову, которого признали виновным в мошенничестве и превышении служебных полномочий. По данным следствия, Шамратов с 2013 по 2017 год забирал себе премии и материальную помощь, выписанные подчиненным.

Подсудимый отделался штрафом в 250 тысяч рублей.