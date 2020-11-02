Полковник МВД России отделался штрафом за откаты на 12 миллионов рублей

Приморский краевой суд вынес приговор бывшему заместителю начальника управления МВД России по Приморскому краю — главе следственного управления полковнику Илье Шамратову, которого признали виновным в мошенничестве и превышении служебных полномочий. Об этом сообщает пресс-служба суда.

Подсудимый отделался штрафом в 250 тысяч рублей. Кроме того, он лишен права занимать должности в госорганах на три года.

По данным следствия, Шамратов с 2013 по 2017 год забирал себе премии и материальную помощь, выписанные подчиненным. От его действий пострадали порядка 30 полицейских, ущерб которым составил 12 миллионов рублей, уточняет Znak.com. Также полковник в 2014 году незаконно обзавелся удостоверением ветерана боевых действий и в течение трех лет получал надбавки, общая сумма которых превысила 80 тысяч рублей.

В феврале 2017 года Шамратов был задержан и арестован.