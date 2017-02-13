Источник сообщил об аресте замначальника УМВД по Приморью

Заместитель начальника УМВД России по Приморскому краю — глава следственного управления Илья Шамратов арестован. Об этом в понедельник, 13 февраля, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в региональных правоохранительных органах.

«Первореченский районный суд Владивостока принял решение о заключении под стражу заместителя начальника Управления МВД России по Приморскому краю — начальника следственного управления Илью Шамратова на два месяца», — рассказал собеседник информагентства.

9 февраля сообщалось о задержании Шамратова по подозрению в злоупотреблении служебным положением. Согласно версии следствия, в ноябре-декабре 2016 года он внес нескольких подчиненных в приказы на годовую премию, а затем потребовал отдать эти деньги ему. В итоге подозреваемый получил порядка 4 миллионов рублей. Отмечается, что при этом размер большинства премиальных не превышал 35 тысяч рублей на человека.

Источник в правоохранительных органах объяснил «Ленте.ру», что обыск в служебном кабинете Шамратове был проведен еще 25 января, однако задержали его лишь 9 февраля.