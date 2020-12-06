Главврача российской больницы задержали за откаты при покупке медоборудования

Главный врач Забайкальской краевой клинической больницы Виктор Шалнев задержан в Сочи (Краснодарский край) сотрудниками правоохранительных органов, его подозревают во взяточничестве. Об этом в воскресенье, 6 декабря, со ссылкой на источник сообщает ТАСС.

По словам источника, после задержания следователями Шалнев был помещен в СИЗО. Его подозревают в получении так называемых откатов: главный врач, по версии следствия, получал их при закупке медоборудования. В настоящее время задержанный Шалнев находится в Чите (Забайкальский край).

30 ноября сообщалось, что сотрудники правоохранительных органов задержали бывшего министра здравоохранения Иркутской области Наталью Ледяеву и ее сына.

По версии следствия, действуя по предварительному сговору Ледяева, ее сын и иные лица с мая по октябрь 2020 года похитили из бюджета региона 25 миллионов рублей, которые должны были потратить на закупку средств индивидуальной защиты (медицинских масок, респираторов) для нужд министерства здравоохранения Иркутской области.