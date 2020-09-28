Появилось видео обыска у бывшего губернатора Иркутской области

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Следственный комитет России (СКР) провел обыски по месту его жительства и работы депутата Законодательного собрания Иркутской области Андрея Левченко, а также у его отца — бывшего губернатора Иркутской области Сергея Левченко. Оперативное видео появилось на YouTube-канале СКР.

На кадрах видны сотрудники правоохранительных органов, проводящие следственные действия у подозреваемого и его отца.

Главным управлением по расследованию особо важных дел Следственного комитета России установлена причастность Левченко-младшего к совершению мошенничества в особо крупном размере. По данным следствия, директор компании «Звезда» Олег Хамуляк в октябре 2017 года предоставил министерству по регулированию контрактной системы в сфере закупок Иркутской области подложные документы для работ по ремонту и замене лифтового оборудования, ремонту лифтовых шахт. Он вместе с Левченко заключил с зарубежной компанией договор на поставку в Иркутск лифтового оборудования на общую сумму 167 миллионов рублей. После этого была создана в качестве прокладки еще одна компания, с помощью которой стоимость ремонтных работ была необоснованно увеличена до 319 миллионов рублей. В результате противоправных действий Хамуляка и Левченко Иркутской области причинен ущерб на 185 миллионов рублей.

Решается вопрос об избрании Андрею Левченко меры пресечения. Он был задержан ранее 28 сентября.

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