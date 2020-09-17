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Российский депутат дал взятку следователю за закрытие дела и сдал его

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Фото: Евгений Одиноков / РИА Новости

В Москве задержали старшего следователя Перовского межрайонного следственного отдела, его помощника и водителя по подозрению в получении взятки от депутата Сергея Никонова, находящегося под следствием. Об этом сообщает телеканал РЕН ТВ.

Обвиняемый в мошенничестве парламентарий заявил, что следователь предложил закрыть его дело либо добиться наказания, не связанного с лишением свободы, если ему заплатят 100 тысяч долларов.

16 сентября в момент получения взятки трое подозреваемых были задержаны. В отношении них возбуждено уголовное дело.

Сергей Никонов занимал пост председателя комитета по аграрной политике, природопользованию и окружающей среды Законодательного собрания Свердловской области. Он оказался под следствием в 2018 году по обвинению в мошенничестве на полмиллиарда рублей.

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