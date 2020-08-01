Арестован помощник заподозренного в получении взятки в виде новой Audi депутата

Приморский районный суд арестовал помощника депутата Законодательного собрания Санкт-Петербурга Романа Коваля Андрея Гришина. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на службу городских судов.

Гришина задержали с поличным при получении части взятки 30 июля. Суд принял решение заключить его под стражу.

Ранее до 30 сентября под стражей оставили самого Коваля. Депутат своей вины не признал и просил избрать в качестве меры пресечения домашний арест.

Сотрудники ФСБ задержали Коваля 30 июля. По данным следствия, он получил новый автомобиль Audi Q7 и несколько миллионов рублей. Общая сумма взятки составила более 15 миллионов рублей.