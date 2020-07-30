ФСБ задержала заподозренного в получении взятки в виде новой Audi Q7 депутата

Сотрудники ФСБ задержали депутата Законодательного собрания Санкт-Петербурга Романа Коваля по подозрению в получении взятки. Об этом сообщает «Фонтанка».

По данным издания, парламентария доставили в Москву в здание Следственного комитета России. Возбуждено уголовное дело.

По данным следствия, Коваль получил в качестве вознаграждения новый автомобиль Audi Q7 и несколько миллионов рублей. Взятка предназначалась за выделение бюджетных средств в рамках депутатской поправки, уточнил «Интерфакс».

В настоящее время в кабинете и по месту проживания депутата проводится обыск.

Роман Коваль представляет в Заксобрании Петербурга партию «Единая Россия». Он был избран в 2016 году. До этого был депутатом муниципального совета внутригородского муниципального образования «Сосновая поляна».

Быстрая доставка новостей — в «Ленте дня» в Telegram подписаться

Обратная связь с отделом «Силовые структуры»: Если вы стали свидетелем важного события, у вас есть новость или идея для материала, напишите на этот адрес: crime@lenta-co.ru