ФСБ задержала заподозренного в получении взятки в виде новой Audi Q7 депутата

Сотрудники ФСБ задержали депутата Законодательного собрания Санкт-Петербурга Романа Коваля по подозрению в получении взятки. Об этом сообщает «Фонтанка».
По данным издания, парламентария доставили в Москву в здание Следственного комитета России. Возбуждено уголовное дело.
По данным следствия, Коваль получил в качестве вознаграждения новый автомобиль Audi Q7 и несколько миллионов рублей. Взятка предназначалась за выделение бюджетных средств в рамках депутатской поправки, уточнил «Интерфакс».
В настоящее время в кабинете и по месту проживания депутата проводится обыск.
Роман Коваль представляет в Заксобрании Петербурга партию «Единая Россия». Он был избран в 2016 году. До этого был депутатом муниципального совета внутригородского муниципального образования «Сосновая поляна».