Раскрыты подробности задержания ФСБ депутата парламента Ингушетии

Депутат Народного собрания Ингушетии Якуб Белхороев подозревается в хищении 17 миллионов рублей из средств регионального отделения Фонда социального страхования, которым он управлял ранее. Об этом в пятницу, 10 июля, «Ленте.ру» сообщили в Следственном комитете России (СКР).

По данным ведомства, Белхороев был задержан в ходе совместной операции сотрудников СКР, ФСБ и МВД России. По версии следствия, он по поддельным документам оформил инвалидность на себя, членов своей семьи и лиц из своего близкого окружения.

В ближайшее время депутату предъявят обвинение по статье 160 («Присвоение или растрата») УК РФ. Следствие намерено ходатайствовать об аресте Белхороева.

Якуб Белхороев — внук почитаемого в республике духовного наставника Батал-хаджи Белхороева и один из лидеров баталхаджинской религиозной организации. По делу об убийстве начальника центра по противодействию экстремизму Ингушетии Ибрагима Эльджаркиева и его брата ранее был арестован племянник Белхороева.

В декабре 2019 года сообщалось, что мотивом убийства Эльджаркиева стала месть за убийство лидера клана Ибрагима Белхороева. По словам очевидцев, киллер сделал не менее семи выстрелов, а затем скрылся на автомобиле с двумя сообщниками.

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