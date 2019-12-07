Назван мотив убийства начальника центра «Э» МВД Ингушетии

Мотивом убийства начальника Центра по борьбе с экстремизмом (ЦПЭ) МВД Ингушетии Ибрагима Эльджаркиева стала месть за убийство лидера клана Ибрагима Белхороева. К такому выводу пришло следствие, пишет ТАСС со ссылкой на источник.

«Официально это звучит в материалах дела как покушение на жизнь сотрудника органов внутренних дел в связи с его служебной деятельностью. Однако по сути там сказано, что покушение на Эльджаркиева произошло из мести за убийство Белхороева, к которому якобы был причастен ингушский полицейский», — рассказал собеседник агентства.

По этому делу были задержаны шесть выходцев из Ингушетии. Им вменяется не убийство главы ЦПЭ, а покушение, которое произошло в январе этого года. «О причастности же их к убийству в Москве в материалах дела нет ни слова», — отметил он.

Как пишет РИА Новости, одного из них — предполагаемого лидера ОПГ, причастной к покушению, Хасана Полонкоева — арестовали до 6 февраля. Заседание суда проходило в закрытом режиме.

3 ноября издание Baza сообщило, что заказное убийство главы Центра противодействия экстремизму Ингушетии Ибрагима Эльджаркиева могло быть совершено из-за мести представителей религиозной секты. По его данным, лидер баталхаджинцев (религиозное объединение в регионе, известное продажей наркотиков и оружия) Ибрагим Белхороев пытался договориться с Эльджаркиевым о «крыше», предлагая взамен деньги, однако тот отказался. Бывший начальник Центра «Э» по Ингушетии Тимур Хамхоев был подручным баталхаджинцев, поэтому Белхороев рассчитывал на сотрудничество и с новым главой подразделения.

Эльджаркиев был убит вместе со своим братом в Москве 2 ноября 2019 года. По словам очевидцев, киллер сделал не менее семи выстрелов, а затем скрылся на автомобиле с двумя сообщниками.

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