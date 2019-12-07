Убийцам начальника центра «Э» МВД Ингушетии предъявили обвинение

Следователи предъявили обвинение Хасану Полонкоеву и его родственнику Аслану Полонкоеву в посягательстве на убийство начальника центра «Э» МВД Ингушетии Ибрагима Эльджаркиева и его брата Абдулахмеда. Об этом сообщает ТАСС.

Оба обвиняемых вину не признают. По утверждению защитников, следствие «в очередной раз идет по пути наименьшего сопротивления и всячески пытается подстроить факты под обвинения».

Эльджаркиевы были убиты 2 ноября несколькими выстрелами на улице Академика Анохина в Москве. 6 декабря в российской столице и в Ингушетии была проведена спецоперация, по результатам которой задержан руководитель организованной преступной группы Хасан Полонкоев и пять ее участников.

27 ноября сообщалось, что мотивом убийства Эльджаркиева могла стать кровная месть. Эльджаркиева считали причастным к убийству одного из лидеров течения баталхаджинцев (последователей учений религиозного деятеля Батал-Хаджи Белхороева) Ахмеда Белхороева в декабре 2018 года.

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