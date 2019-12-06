Раскрыто убийство начальника центра «Э» МВД Ингушетии

Следователи рассказали о раскрытии дела об убийстве начальника Центра по борьбе с экстремизмом (ЦПЭ) МВД Ингушетии Ибрагима Эльджаркиева в Москве. Об этом в пятницу, 6 декабря, «Ленте.ру» сообщила официальный представитель Следственного комитета России (СКР) Светлана Петренко.

По ее словам, деятельность совершившей убийство преступной группы пресечена. 6 декабря в Москве и Ингушетии совместно с МВД и Росгвардией проведена спецоперация, по результатам которой задержан руководитель организованной преступной группы Хасан Полонкоев и пять ее участников.

Розыск других лиц, причастных к нападению, продолжается, добавила Петренко.

27 ноября сообщалось, что мотивом убийства Эльджаркиева могла стать кровная месть. Эльджаркиева считали причастным к убийству одного из лидеров течения баталхаджинцев (последователей учений религиозного деятеля Батал-Хаджи Белхороева) Ахмеда Белхороева в декабре 2018 года.

Ибрагим Эльджаркиев и его брат Абдулахмед были убиты 2 ноября несколькими выстрелами на улице Академика Анохина в Москве. Два свидетеля видели преступников и описали их: один был одет в красную куртку, затем снял ее и убрал в пакет, а затем двое мужчин быстрым шагом двинулись в сторону Тропаревской улицы.

После инцидента полицейские обнаружили предполагаемый автомобиль убийц BMW X7 возле метро «Университет», однако позже выяснилось, что он принадлежит бизнесмену, не имеющему отношения к произошедшему. Позже был задержан предполагаемый сообщник убийц, однако его отпустили после допроса, поскольку его причастность к преступлению не подтвердилась.

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