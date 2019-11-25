Полиция вычислила причастного к убийству главы ингушского центра «Э»

Следствие считает, что к убийству начальника центра противодействия экстремизму (ЦПЭ) МВД России по Ингушетии Ибрагима Эльджаркиева причастен местный житель. Об этом во вторник, 25 ноября, сообщает Baza.

По данным издания, полиция уже провела обыски у него дома. Также, предварительно известно, что задержан его двоюродный брат. В настоящее время мужчину допрашивают.

9 ноября сообщалось, что сотрудники ФСБ совместно с полицией планируют искать убийц Эльджаркиева по технологии биллинга телефонов, с помощью которой можно отследить все работавшие на месте преступления гаджеты.

Ибрагим Эльджаркиев и его брат Абдулахмед были убиты 2 ноября несколькими выстрелами на улице Академика Анохина в Москве. При этом двое свидетелей видели преступников и описали их: один был одет в красную куртку, затем снял ее и убрал в пакет, а затем двое мужчин быстрым шагом двинулись в сторону Тропаревской улицы.

После инцидента полицейские обнаружили предполагаемый автомобиль убийц BMW X7 возле метро «Университет», однако позже выяснилось, что он принадлежит бизнесмену, не имеющему отношения к произошедшему. Позже был задержан предполагаемый сообщник убийц, однако его отпустили после допроса, поскольку его причастность к преступлению не подтвердилась.

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