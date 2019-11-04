Свидетели описали убийц главы ингушского центра «Э»

Следователи нашли двух свидетелей, которые видели убийц главы Центра противодействия экстремизму МВД России по Ингушетии Ибрагима Эльджаркиева, а также восстановили маршрут преступников. Об этом в понедельник, 4 ноября, сообщает издание Baza.

Первый раз в день убийства 2 ноября автомобиль преступников, черная Mazda, попал в объектив камер видеонаблюдения в районе Краснопрудной улицы около 16:00 на съезде с третьего кольца. Через два часа, сразу после убийства Эльджаркиева и его брата на улице академика Анохина, автомобиль отогнали в один из соседних дворов и бросили там.

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Местный житель, гулявший с собакой, видел, как сбегали преступники. Очевидец запомнил, что двое мужчин вышли из машины. Один из них был одет в красную куртку, затем снял ее и убрал в пакет, после чего оба быстрым шагом двинулись в сторону Тропаревской улицы. Там на них обратил внимание еще один человек, который рассказал, что двое торопливо сели в машину и уехали.

Выяснилось, что последние два года Mazda «гуляла по рукам». Последний раз машину перепродали пять дней назад, возможно, именно убийцам. Следователи проверяют всех бывших владельцев иномарки.

Ибрагим Эльджаркиев и его брат Абдулахмед, который работал в Москве врачом, были убиты несколькими выстрелами. Сразу после преступления полицейские выследили предполагаемую машину убийц BMW X7. Автомобиль обнаружили возле метро «Университет». Однако выяснилось, что он принадлежит бизнесмену Александру Пьянкову, который не имеет отношения к убийству и приехал в тот вечер с семьей в цирк. Правоохранительные органы полагают, что убийство Эльджаркиева связано с его служебной деятельностью.

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