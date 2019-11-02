Полицейские ошиблись в ходе поисков напавших на главу ингушского центра «Э»

Напавшие на начальника центра противодействия экстремизму (ЦПЭ) МВД России по Ингушетии Ибрагима Эльджаркиева скрылись из Москвы на автомобиле с поддельными номерами. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

Отмечается, что полицейские выследили не ту машину в ходе поисков нападавших. Автомобиль BMW X7, который ранее обнаружили возле метро «Университет», принадлежит бизнесмену Александру Пьянкову. В 18:57 по московскому времени он припарковался на Молодежной улице и отправился вместе с семьей на представление в цирк. Все это время машина оставалась в одном месте. Преступники скрылись на автомобиле с такими же номерами.

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Ранее автомобиль нападавших был найден недалеко от места преступления, около метро «Университет». Следствие предположило, что подозреваемые пересели в другую машину.

Сообщалось, что преступники могли уехать из Москвы, в связи с чем к работе подключили полицейских из соседних областей. Особое внимание уделяется железнодорожным и автовокзалам, частным автоперевозчикам. Кроме того, на федеральных автотрассах усилены посты ГИБДД.

Ибрагим Эльджаркиев вместе со своим братом был застрелен на улице Академика Анохина на западе Москвы вечером в субботу, 2 ноября. Нападавший сделал не менее семи выстрелов в мужчин, а затем скрылся на автомобиле. В городе объявлен план «Перехват», возбуждено уголовное дело. Приоритетная версия убийства связана со служебной деятельностью Эльджаркиева.

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