Найден автомобиль убийцы главного борца с экстремизмом Ингушетии

Автомобиль, на котором предположительно скрылись напавшие на начальника центра противодействия экстремизму (ЦПЭ) МВД России по Ингушетии Ибрагима Эльджаркиева, найден недалеко от места преступления. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на осведомленный источник.

По словам источника, людей в найденной машине не было. На данный момент транспортное средство осматривают криминалисты.

Как сообщает ТАСС, полиция разыскивает трех подозреваемых в убийстве мужчин. Составлен словесный портрет стрелявшего. Возбуждено уголовное дело по факту убийства двух мужчин, продолжается расследование.

Ибрагим Эльджаркиев вместе со своим братом был застрелен на улице Академика Анохина на западе Москвы вечером в субботу, 2 ноября. Нападавший сделал не менее семи выстрелов в мужчин, а затем скрылся на автомобиле. В городе объявлен план «Перехват». Приоритетная версия убийства связана со служебной деятельностью Эльджаркиева.

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