Напавшие на главу ингушского центра «Э» уехали из Москвы

Подозреваемые в убийстве начальника центра противодействия экстремизму (ЦПЭ) МВД России по Ингушетии Ибрагима Эльджаркиева смогли уехать из Москвы. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

«Оперативные мероприятия по горячим следам результатов не принесли», — сказал источник, добавив, что к работе подключены сотрудники правоохранительных органов из соседних областей. Особое внимание уделяется железнодорожным и автовокзалам, частным автоперевозчикам. Кроме того, на федеральных автотрассах усилены посты ГИБДД.

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Ранее автомобиль нападавших был найден недалеко от места преступления, около метро «Университет». Следствие предположило, что подозреваемые могли пересесть в другую машину.

Ибрагим Эльджаркиев вместе со своим братом был застрелен на улице Академика Анохина на западе Москвы вечером в субботу, 2 ноября. Нападавший сделал не менее семи выстрелов в мужчин, а затем скрылся на автомобиле. В городе объявлен план «Перехват», возбуждено уголовное дело. Приоритетная версия убийства связана со служебной деятельностью Эльджаркиева.

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