Появилось видео расстрела главного борца с экстремизмом Ингушетии

В сети появилось видео с камеры видеонаблюдения, на котором запечатлен момент убийства главы центра противодействия экстремизму МВД России по Ингушетии Ибрагима Эльджаркиева в Москве. Ролик в субботу, 2 ноября, публикует Telegram-канал 112.

На кадрах видно, как мужчина выходит из подъехавшей машины и ждет у подъезда, пока она припаркуется. В это время к нему подходит неизвестный в красно-черной куртке и несколько раз стреляет в него из пистолета, после чего тот падает на землю. Затем нападавший делает несколько выстрелов и в попутчика пострадавшего, который бросился к нему на помощь, и убегает с места преступления.

О стрельбе на улице Академика Анохина на западе столицы стало известно ранее в субботу. Сообщалось, что нападавший сделал не менее семи выстрелов в двух мужчин, а затем скрылся на автомобиле. По предварительным данным, второй жертвой нападения стал брат Эльджаркиева.

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