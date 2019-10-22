Семьи российских фермеров устроили смертельную перестрелку

В Ростовской области две семьи фермеров устроили смертельную перестрелку. Об этом во вторник, 22 октября, сообщает Baza.

По данным издания, конфликт между фермерами возник в хуторе Камышевка. Причиной стало пастбище в Орловском районе области: якобы одна из участвовавших в перестрелке семей постоянно скупала земли, а вторая пыталась ей помешать. В результате фермеры договорились встретиться для решения вопроса, но вместо разговора члены обеих семей достали травматическое и гладкоствольное оружие. Затем участники перестрелки скрылись с места происшествия, их разыскивает полиция. По предварительным данным, одни скрываются на черном джипе, другие — на вишневой девятке.

Источник «Ленты.ру» сообщает что, в результате перестрелки погибли пять человек, еще двое находятся в реанимации. Личности стрелявших устанавливаются.

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