Российские тюремщики устроили перестрелку между собой

Один человек получил ранения в перестрелке между сотрудниками отдела Федеральной службы исполнения наказаний по республике Ингушетия. Об этом в пятницу, 4 октября, сообщает «Интерфакс».

По данным агентства, конфликт произошел вечером 3 октября в селе Яндаре Назрановского района республики. Пострадавшего в ходе перестрелки госпитализировали в больницу города Назрани с огнестрельным ранением груди.

Материалы по теме Кавказский полдень Дуэль на табельном, кровная месть и стрельба в баре. Так живут силовики Кавказа

По факту случившегося проводится проверка.

В мае 2018 года два дагестанских полицейских устроили дуэль и, выстрелив друг в друга, ранили случайного прохожего. Инцидент произошел в городе Избербаш, полицейские находились не на службе.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!

Обратная связь с отделом «Силовые структуры»: Если вы стали свидетелем важного события, у вас есть новость или идея для материала, напишите на этот адрес: crime@lenta-co.ru