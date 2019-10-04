Российские тюремщики устроили перестрелку между собой

Один человек получил ранения в перестрелке между сотрудниками отдела Федеральной службы исполнения наказаний по республике Ингушетия. Об этом в пятницу, 4 октября, сообщает «Интерфакс».
По данным агентства, конфликт произошел вечером 3 октября в селе Яндаре Назрановского района республики. Пострадавшего в ходе перестрелки госпитализировали в больницу города Назрани с огнестрельным ранением груди.
По факту случившегося проводится проверка.
В мае 2018 года два дагестанских полицейских устроили дуэль и, выстрелив друг в друга, ранили случайного прохожего. Инцидент произошел в городе Избербаш, полицейские находились не на службе.
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