Стало известно о многолетней войне устроивших перестрелку чеченских фермеров

Фермерские семьи, которые устроили смертельную перестрелку с пятью погибшими в Ростовской области, постоянно затевали потасовки, но все обходилось обычными драками. Об этом рассказали соседи фермеров, сообщает Telegram-канал Hue.

«В контрах они были со всем хутором. Это длится лет пять», — отметили соседи. По их словам, семьи на протяжении нескольких лет выясняли отношения в суде, но потом решили идти «толпой на толпу».

Конфликт между двумя семьями произошел на хуторе Камышевка. Причиной стало местное пастбище: якобы одна из участвовавших в перестрелке семей постоянно скупала земли, а вторая пыталась ей помешать. В результате фермеры договорились встретиться для решения вопроса, но вместо разговора достали травматическое и гладкоствольное оружие и открыли огонь.

В результате погибли пять человек, двое доставлены в реанимацию. На место перестрелки перебросили вертолеты с ОМОНом. По некоторым данным, в конфликте участвовали чеченская семья Бациевых и грузинская семья Дакишвили.

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