Вертолеты с ОМОНом перебросили на место перестрелки с чеченскими фермерами

В район хутора Чернозубовка в Орловском районе Ростовской области, где произошла перестрелка между двумя семьями, на вертолетах перебрасываются бойцы подразделений ОМОН, сообщает издание Baza.

По его информации, туда также направилось руководство региона.

Как пишет 161.ru, в перестрелке, в результате которой погибли пять человек, участвовали чеченская семья Бациевых и грузинская семья Дакишвили. Они конфликтовали несколько лет из-за пастбищ и на этот раз договорились встретиться для решения вопроса, но вместо разговора начали стрелять друг в друга из травматического и огнестрельного оружия. Выжившие участники перестрелки сбежали, их разыскивают.

По данным Следственного комитета, все погибшие — мужчины. Telegram-канал «Че по Ростову?» сообщает, что это Арби, Идрис и Ислам Бациевы, Зураб Дакишвили, а также один человек, чья личность пока не установлена. Еще двое госпитализированы — по сведениям канала, это Адлан Бациев и Балауди Хусиханов.

Возбуждено уголовное дело об убийстве двух и более лиц.

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