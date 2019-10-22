Появились подробности перестрелки с пятью погибшими в Ростовской области

Причиной смертельной перестрелки фермеров под Ростовом стал участок для выпаса скота. Об этом во вторник, 22 октября, сообщает РЕН ТВ.
По данным источника телеканала, фермерские семьи с 2010 года судились из-за участка в хуторе Чернозубов. Еще тогда представитель одной из семей подал в суд иск с требованием признать недействительным выделение земельного участка для другой.
Решить конфликт через суд семьям не удалось, и они решили разобраться друг с другом напрямую. Разборки между фермерами перешли в вооруженный конфликт, в котором участвовали не менее 14 членов обеих семей. В результате погибли пять человек, двое доставлены в реанимацию.
Участники перестрелки скрылись с места происшествия, их разыскивают сотрудники правоохранительных органов. Стрелявшие передвигаются на черном джипе и на вишневой девятке.