Российских «Бонни и Клайда» обвинили в серии налетов на ювелирные салоны

34-летнюю Розу Аглемзянову и 39-летнего Ильдара Гиниятуллина, которых СМИ окрестили «петербургскими Бонни и Клайдом», обвинили в серии нападений на ювелирные салоны города. Об этом во вторник, 22 октября, сообщает «Фонтанка.ру».

По данным издания, Аглемзянова и Гиниятуллин действовали в составе преступной группы, куда, помимо них, входили еще три человека — 31-летний Александр Парамонов, 32-летний Кирилл Паныло и 32-летний Андрей Барташевич.

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Аглемзянова и Гиниятуллин перебрались в Санкт-Петербург в 2009 году; к тому моменту Роза обзавелась паспортом на имя другого человека. До этого пара жила в Казани, но уехала оттуда после хищения денег в одном из местных банков. В тот раз добычей сообщников стали 11 миллионов рублей.

Как считает следствие, в 2011-2013 годах члены преступной группы совершили восемь нападений на ювелирные магазины Санкт-Петербурга. Налетчики скрывали свои лица под масками, били витрины гирями или кувалдой, вступали в схватки и перестрелки с охранниками и похищали драгоценности килограммами.

В 2014 году Аглемзянова и Гиниятуллин совершили налет на почтальонов в поселке Щеглово (Ленинградская область). При этом Ильдар получил несколько ранений, но прикрыл сообщницу, что позволило ей скрыться. На следствии Гиниятуллин также не выдал Аглемзянову и в октябре 2015 года получил 13 лет колонии строгого режима.

fontanka.ru

Летом 2019 года Гиниятуллина этапировали в Санкт-Петербург, где он дал показания по всем эпизодам с налетами на ювелирные магазины города и назвал имена троих предполагаемых сообщников — Парамонова, Паныло и Барташевича. При этом давать показания на Розу Аглемзянову осужденный не стал.

26 сентября Парамонов, Паныло и Барташевич были арестованы по решению Куйбышевского районного суда Санкт-Петербурга. «Фонтанка.ру» предполагает, что кто-то из них мог дать показания на Аглемзянову. После ареста бывших подельников она стала скрываться, но 17 октября женщину задержали в общежитии Великого Новгорода и на следующий день отправили в СИЗО. В ближайшее время между Аглемзяновой и Гиниятуллиным должна состояться очная ставка.

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