Двух человек расстреляли в Москве

Два человека погибли в результате перестрелки во дворе жилого дома на улице Академика Анохина на западе Москвы. Об этом в субботу, 2 ноября, сообщает Telegram-канал 112.

По данным канала, нападавший был одет в маску и красно-черную куртку. Как рассказали очевидцы, он сделал не менее семи выстрелов, а затем скрылся на автомобиле с двумя сообщниками.

Отмечается, что пострадавшие скончались от полученных ранений до приезда скорой помощи. В настоящее время место происшествия оцеплено, там работают сотрудники полиции. В городе объявлен план «Перехват».

При этом в пресс-службе столичного главка МВД подтвердили гибель только одного мужчины, сообщает ТАСС.

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