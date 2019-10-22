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Раненый в Ростовской области фермер рассказал о смертельной перестрелке

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Балауди Хусиханов

Раненый во время перестрелки под Ростовом-на-Дону Балауди Хусиханов рассказал о развитии конфликта между семьями фермеров. Об этом во вторник, 22 октября, в своем Telegram-канале сообщает издание Baza.

По его словам, все началось с того, что фермер Увайc Бациев поссорился по телефону с Василием Дакишвили, и тот позвал его пообщаться один на один. Хусиханов прибыл на место встречи вместе с Бациевым. Со стороны Дакишвили, утверждает Хусиханов, приехали «4-5 машин с людьми», он поздоровался с ними и предложил поговорить, но те достали биты и принялись избивать мужчин.

Когда на подмогу Хусиханову и Бациеву приехали родственники последнего, началась перестрелка. «Когда я очнулся, услышал стрельбу. Видеть я ничего не мог, я без сознания был, когда они избили нас, Увайса и меня», — рассказал Хусиханов.

Вечером 22 октября в районе хутора Чернозубов Орловского района произошла перестрелка между двумя семьями местных фермеров. В ней участвовали около 14 человек, все мужчины. В результате конфликта погибли пять человек, еще двое получили ранения и сейчас находятся в реанимации.

По предварительным данным, причиной перестрелки стал участок для выпаса скота, которые семьи с 2010 года пытались поделить через суд, но процесс затянулся, и фермеры решили разобраться друг с другом самостоятельно.

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