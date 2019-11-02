Названа основная версия убийства главного борца с экстремизмом Ингушетии

Убийство начальника центра противодействия экстремизму (ЦПЭ) МВД России по Ингушетии Ибрагима Эльджаркиева является заказным. Об этом в субботу, 2 ноября, сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах.

По словам собеседника агентства, в настоящее время рассматривается несколько версий убийства, однако приоритетная связана со служебной деятельностью Эльджаркиева. В частности, уточнил источник, у убитого был конфликт с религиозными экстремистскими группировками Ингушетии, ему и его семье ранее неоднократно угрожали.

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По данным издания Baza, данный конфликт мог быть связан с гибелью правнука ингушского религиозного деятеля Ибрагима Белхароева. Мужчина был убит в декабре 2018 года, при этом его родственники считали, что за покушением на него стояли силовики из ЦПЭ Ингушетии.

Ранее сообщалось, что в январе 2019 года на Эльджаркиева уже было совершено покушение: его машину обстреляли из автоматов, когда он возвращался из Чечни в Ингушетию. Тогда он не пострадал.

Ибрагим Эльджаркиев вместе со своим братом был застрелен на улице Академика Анохина на западе Москвы вечером в субботу, 2 ноября. Нападавший сделал не менее семи выстрелов в мужчин, а затем скрылся на автомобиле. В городе объявлен план «Перехват».

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