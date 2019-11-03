Объяснено решение преступников убить главу ингушского центра «Э» в Москве

Преступники, выстрелившие в начальника центра противодействия экстремизму (ЦПЭ) МВД России по Ингушетии Ибрагима Эльджаркиева, не могли организовать нападение в республике. Об этом сообщает Telegram-канал «112».

По данным канала, Эльджаркиев после покушения ездил на бронированном внедорожнике с охраной, в связи с чем организовать его убийство было проблематично для злоумышленников. Поэтому преступники дождались, когда он уедет в другой регион и он окажется более уязвимым.

Указывается, что нападавшие узнали адрес брата начальника ингушского Центра «Э» в Москве, где обратили внимание на припаркованный во дворе автомобиль BMW X7, принадлежащий бизнесмену Александру Пьянкову. Предположительно в тот момент преступники сделали дубликат номеров.

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Ранее стало известно, что полицейские выследили не ту машину в ходе поисков нападавших. Преступники запутали полицейских, подделав номера автомобиля. Сообщалось, что злоумышленники могли уехать из Москвы.

Ибрагим Эльджаркиев вместе со своим братом был застрелен на улице Академика Анохина на западе Москвы вечером в субботу, 2 ноября. Нападавший сделал не менее семи выстрелов в мужчин, а затем скрылся на автомобиле. В городе объявлен план «Перехват», возбуждено уголовное дело. Приоритетная версия убийства связана со служебной деятельностью Эльджаркиева.

В январе 2019 года на Ибрагима Эльджаркиева уже было совершено покушение: его машину обстреляли из автоматов, когда он возвращался из Чечни в Ингушетию. В результате трое полицейских, которые ехали вместе с ним в автомобиле, получили тяжелые ранения, однако сам Эльджаркиев не пострадал.

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